Abruzzo24ore.tv - Fratelli d'Italia accusa la sinistra aquilana di ossessione antifascista

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - La coordinatrice did'L'Aquila, Daniela Ianni, critica laper l'ideologica sul fascismo, ignorando i problemi reali della città. La coordinatrice did'(FdI) dell'Aquila, Daniela Ianni, ha duramente criticato landola di essere ossessionata dalla lotta al fascismo e di ignorare le vere problematiche della città. La polemica è scaturita dopo che le consigliere Stefania Pezzopane e Simona Giannangeli hanno denunciato la mancanza del numero legale in aula, che ha impedito la discussione del loro ordine del giorno relativo alla vicenda del Convitto Nazionale "D. Cotugno" e alla foto con la scritta "Antifascismo = Mafia". Ianni ha respinto le accuse di disinteresse o elusione del dibattito, spiegando che il provvedimento era stato presentato solo in mattinata, senza il tempo necessario per approfondirne i contenuti.