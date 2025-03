Cultweb.it - Frankenstein, la storia della nascita del “mostro” più famoso della letteratura horror

Sono in molti a consideraredi Mary Shelley la prima opera di fantascienza; e nonostante non tutti siano d’accordo con questa affermazione, è opinione comune che questo romanzo abbia comunque ridefinito il genere gotico (già “inventato” tempo addietro da Horace Walpole) e sia ormai un pilastro. Ma com’è stato creato questo capolavoro? In questo specifico caso, è davvero il caso di dire che “Era una notte buia e tempestosa.”.Nel maggio del 1816 Claire Clairmont, divenuta amante del poeta Lord Byron, rimane incinta e invita la sorellastra Mary Wollstonecraft Godwin a trascorrere qualche giorno a Ginevra, dove Byron risiede, per aiutarla a decidere cosa fare con la creatura in arrivo. Mary ha a sua volta intrecciato una tempestosa relazione clandestina con un poeta, Percy Bysshe Shelley, sposato e con due figli.