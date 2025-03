Tvzap.it - Franco era sparito ieri pomeriggio: poco fa è arrivato il drammatico annuncio

erafa èil. Dopo l’arrivo della tragica notizia si sono spente definitivamente le speranze di ritrovare ancora in vita l’uomo, un 67enne residente nella provincia di Ferrara. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia del rinvenimento del suo cadavere in un canale,distante dal luogo della scomparsa. Cosa è accaduto. (.)Leggi anche: “Cercate subito riparo”. Tornado interrompe la diretta Tv, attimi di panico (VIDEO)Leggi anche: Omicidio di Pna Paganelli, la rivelazione di Manuela Bianchi mette nei guai Louis DassilvaScomparsa diMusacchi, si spegne la speranzaLa vicenda della scomparsa diMusacchi, il 67enne di Ferrara residente a Gambulaga di Portomaggiore ha tenuto con il fiato sospeso la comunità Ferrarese la quale si è mobilitata per dare sollievo ad amici e familiari in queste ore di apprensione.