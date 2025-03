Ilgiorno.it - Francesco De Simone e Mario Vetere: il destino incrociato dei due presunti assassini di Luciano Muttoni

Valbrembo (Bergamo) – Non si frequentavano e nemmeno si conoscevano prima dell’omicidio dia Valbrembo. Due vite allo sbando quelle diDe, 25 anni, bergamasco, di fatto senza fissa dimora, e, 24 anni, origini polacche. Eppure c’è un filo comune che le lega. Entrambi adottati. Entrambi un passato e un presente trascorsi in comunità terapeutiche per disintossicarsi dalla drogs. Attualmente il 24enne lavorava come aiuto collaboratore in una comunità in provincia di Monza, dove lo hanno fermato i carabinieri. Deaveva precedenti (anche con condanne) per rapina, furto, spaccio, resistenza. Senza fissa dimora, bazzicava la stazione dei treni di Bergamo, piazzale Marconi, dormiva dove capitava: nelle auto, tra cui la vecchia Golf di, e una settimana prima della rapina, nella casa che la vittima affittava.