Francesca Ferragni svela il sesso del bebè in arrivo: la reazione delle sue sorelle Chiara e Valentina

Lo scorso gennaioaveva annunciato (QUI il post social) di essere in dolce attesa del suo secondogenito.L’influencer e dentista, sorella di, sposata con Riccardo Nicoletti, ha dato alla luce il primo figlio, Edoardo, nel 2022. La coppia, dunque, accoglierà presto un nuovoe, proprio in occasione della giornata internazionale della donna, hato sui social ildeline Riccardo hanno infatti organizzato un gender reveal durante il quale hanno annunciato che sono in attesa di una femminuccia.Laha poi condiviso su Instagram uno scatto di famiglia (in cui appianoe Riccardo insieme al piccolo Edoardo) aggiungendovi la didascalia: “Buona festa della donna anche a te, piccolina“. Inoltre nella foto pubblicata sui social il primogenito mostra un paio di scarpine rosa, a simboleggiare l’di una sorellina.