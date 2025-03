Lanazione.it - Fra Toscana e Liguria il meteo preoccupa: ‘Giorni di maltempo e rischio nubifragi’

Firenze, 11 marzo 2025 – Italiarologicamente divisa in due: una massa d’aria calda e umida, di origine subtropicale, avvolge il Sud portando un’ondata di caldo anomalo, mentre il Nord e le regioni tirreniche –compresa – stanno per subire le conseguenze dell’arrivo di fredde correnti nord atlantiche. Una condizione che non fa dormire sonni tranquilli: “Si tratta di una situazione bloccata – spiegano dal Consorzio Lamma – che vede geopotenziali piuttosto alti sull'Europa orientale e un'ampia ondulazione sulla settentrionale e occidentale del continente. In questo contesto le precipitazioni possono risultare persistenti e intense, portando anche disagi di natura idrogeologica”. Meno cauto – ma si sa che il Lamma è istituzionale e quindi non avvezzo a toni strillati e allarmisti – Lorenzo Tedici,rologo del sito www.