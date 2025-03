Lanazione.it - Fotografia, Cortona On The Move “Come Together” è il tema della 15a edizione

Arezzo, 11 marzo 2025 – Dal 17 luglio al 2 novembre 2025, il festival internazionale diOn Thediretto da Veronica Nicolardi tornerà nella suggestiva cittadina toscana diper celebrare il suo 15° anniversario. Un traguardo significativo che conferma il festivalpunto di riferimento globale per lapiattaforma di cultura e arte, nonchésostegno per i giovani talenti. Fin dalla sua fondazione, seguendo il principio guida "On The", il festival ha raccontato il mondo contemporaneo con uno sguardo attento e sensibile, esplorando la curiosità, l’osservazione e l’impegno verso un linguaggio visivo in costante evoluzione. Con la direzione artistica di Paolo Woods, affiancato dal collettivo Kublaiklan, responsabilecuratela fotografica, in questaspeciale, dal, artisti provenienti da tutto il mondo rifletteranno sul concetto di riconciliazione, esplorando i processi di guarigione e trasformazione e affrontando le sfide sociali, politiche e personali, cercando modi per superare le fratture che segnano il nostro mondo.