Inter-news.it - FOTO – Sneijder non dimentica: «Il Meazza la cosa più bella!»

Wesleynon ha proprioto lo stadio che per lui è stato casa per diversi anni. L’ex calciatore dell’Inter ha pubblicato unasu Instagram da San Siro, descrivendolo in maniera particolare. RICORDI – Wesleyha scritto la storia con la maglia dell’Inter ed è impossibilere le sue gesta da giocatore nerazzurro. Dall’esordio con traversa da 35 metri al derby vinto per 4-0 contro il Milan fino al gol in semifinale di Champions League contro il Barcellona. Uno dei migliori 10 dei 117 dell’Inter, che ha coronato quel noto 2010 con il Triplete. L’olandese non è rimasto solo in quella stagione, ma ha proseguito la sua esperienza per diversi anni. E anche lui è rimasto affezionato al mondo meneghino, tanto che oggi si trova a San Siro e ha pubblicato questa