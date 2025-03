Inter-news.it - FOTO – Inter-Feyenoord, striscione di protesta dal secondo verde! Il motivo

Leggi su Inter-news.it

Questa sera va in scena la partita tra, che vale per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. I tifosi delanellohanno pubblicato ladi unodi! – I tifosi delanellohanno deciso di entrare inprima del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra. Questa sera non è previsto il sold-out a San Siro e illo sanno in tanti. Proprio per taleè stata pubblicata su Instagram ladi unofuori dallo stadio contro la società dell’.Laè dura e nelloc’è scritto: «Società: “il calcio è dei tifosi” la solita menzogna. 65 euro valgono la vostra vergogna». Lanasce perciò dal rincaro dei prezzi per la partita odierna.