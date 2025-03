Foto fake di Papa Francesco in ospedale | l’immagine creata con l’AI presenta un errore evidente

Leggi su Funweek.it

Sono settimane cheè ricoverato al Gemelli e dopo lanews della sua morte nascosta, il 6 marzo 2025 è stata pubblicata su X una presuntain cui si vede il pontefice con l’abito talare nella camera d’. Fin da subito, però, gli esperti non hanno potuto fare a meno di notare dei dettagli che hanno rimandato al fatto che si trattasse di un’immaginecon l’IA e Facta ne ha analizzato ogni particolare. LadiIl primo dettaglio saltato all’occhio è la mano destra del pontefice, appoggiata sul letto, che ha sei dita. In alto alla, invece, si nota come la location dove sarebbe stata scattata è la “Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS”.Alcuni utenti che l’hanno pubblicata come post hanno ironizzato sul fatto delle dita, sottolineando che si è trattato di unafalsa, utilizzata solo per ingannare l’opinione pubblica.