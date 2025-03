Ilrestodelcarlino.it - Fosso, Fucili soddisfatto: "Continuiamo così"

"Applausi di gente intorno a me!". La canzone dei Camaleonti del 1968 è sempre d’attualità ambrone. Applausi che stanno coronando una stagione intensa, ricca di bel gioco e di concretezza. "Credo che quella di domenica contro L’Aquila sia stata una partita bellissima da vedere con tutte e due le squadre alla ricerca della vittoria fino al novantacinquesimo. - è il commento dell’allenatore del club metaurense Michele-. Nel primo tempo siamo stati bravi a contenere la forza degli avversari e a concedere poche conclusioni mentre nel secondo tempo siamo cresciuti a abbiamo finito all’arrembaggio cercando la vittoria che con le conclusioni di Casolla e Pagliari per un nulla non abbiamo capitalizzato. Nel complesso credo che il risultato sia giusto ma le occasioni avute nel finale potevano regalarci una domenica indimenticabile.