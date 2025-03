Game-experience.it - Forza Motorsport, è disponibile l’Update 18 “Velocity” con nuovi eventi ed auto e tanto altro

si aggiorna con18 ““, un’espansione dedicata alla velocità e alla competizione estrema.da poche ore su Xbox Series XS e PC, il nuovo aggiornamento introduce nuoveinediti e miglioramenti al gameplay per rendere le gare ancora più coinvolgenti e bilanciate. La selezione didi questa stagione porta in pista modelli leggendari come la Lamborghini SC63 ’24, la Porsche 911 GT3 RS ’23 e la Koenigsegg One:1 ’15, con sfide settimanali e tour tematici per metterle alla prova.Il “Tour” permette di guidaread alte prestazioni inmirati, con quattro categorie principali (grazie al sito ufficiale):Lamborghini LMDh con la Lamborghini SC63 ’24.Sebring LMP2 con la Oreca 07 #38 Performance Techs ’20.Production to GT con la Porsche 911 GT3 RS ’23.