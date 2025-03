Sport.quotidiano.net - Fortitudo, ricaricare le pile. Aradori tornerà presto

Latira un sospiro di sollievo. E’ meno grave del previsto l’infortunio rimediato da Pietronel corso della sfida di domenica con Avellino. Al PalaDelMauro, l’ala nativa di Lograto è scivolata su una chiazza di sudore nel finale del primo quarto procurandosi una distorsione alla caviglia. Visitato ieri pomeriggio alla clinica Villalba, gli esami a cui è stato sottoposto hanno confermato un versamento. Vista la pausa del campionato,potrebbe tornare in campo già mercoledì 19 nel recupero con l’Urania Milano o al massimo per la domenica successiva, il 23 per il confronto sempre interno con Nardò. E’ stata una domenica da dimenticare per lain campo, per l’infortunio ade per il risultato della sfida con gli irpini, ma anche per quel che successo prima, con la scomparsa di Luca Accardo.