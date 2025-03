Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, Verstappen ha perso quasi tutti i punti sulla patente: basta una sanzione e scatta la squalifica

“E’ bello che la prima gara sia a Melbourne, qui ho fatto il mio debutto in1, ho molti ricordi e vediamo sempre fan appassionati sostenerci”. Maxsi è detto entusiasta di cominciare la nuova stagione di F1 col Gran Premio d’Australia in programma domenica 16 marzo. Il pilota della Red Bull dovrà però essere cauto perché è a rischio: nel caso in cui ricevesse 2 sanzioni nei prossimi 11 Gran Premi verrà punito.I piloti hanno infatti la. Il suo sistema non è complesso: ognuno parte con 12e per ogniricevuta ne perde minimo 2. Ipersi restanofedina penale per 12 mesi. I piloti più a rischio in questo avvio di stagione sono Fernando Alonso e lo stesso Maxche hanno già. Ma se lo spagnolo già dopo il secondo appuntamento (Gp della Cina) riavrà 3, l’olandese invece non ne recupererà nemmeno uno fino ai primi di luglio.