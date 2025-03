Lettera43.it - Formula 1, tutte le novità della stagione 2025

Ladi1 è pronta a partire. Un’annata che porta con sé una serie disignificative, sia sul fronte sportivo che tecnico. Tra i punti di maggiore interesse, oltre ovviamente alla curiosità di vedere Lewis Hamilton sulla Ferrari, spicca il debutto del giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, un ritorno che riporta il Tricolore in pista dopo diversi anni. Ma le modifiche non si fermano qui: il calendario più lungo di sempre, un mercato piloti rivoluzionato e i primi passi verso il grande cambiamento regolamentare del 2026 renderanno questaimperdibile.Un calendario rivoluzionato: tra tradizione e modernitàIl Gran Premio di Melbourne (Getty).Per il, la1 ha deciso di ampliare ulteriormente il numero di gare, arrivando a quota 24. Il campionato prenderà il via a Melbourne, in Australia, e si concluderà a dicembre ad Abu Dhabi.