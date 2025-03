Lettera43.it - Formula 1, i piloti più importanti nei 75 anni di storia del campionato

In 75diildi1 ha visto tantileggendari dominare sulle piste. Da Lewis Hamilton, passando per Michael Schumacher e Ayrton Senna, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione con il Gran premio di Melbourne, un viaggio nelladel Mondiale attraverso alcuni dei suoi più grandi protagonisti.Lewis HamiltonLewis Hamilton (Getty).Se si parla di record, nessuno nelladella1 può vantare i numeri di Lewis Hamilton. Il britco, sette volte campione del mondo, ha collezionato la cifra record di 105 vittorie, più di qualsiasi altro pilota nella. Ha anche ottenuto il maggior numero di pole position (104) e di podi (202). Inoltre, Hamilton detiene il record di punti totalizzati in carriera (4.862,5) e di vittorie nello stesso Gran Premio: ha trionfato nove volte a Silverstone, il suo circuito di casa.