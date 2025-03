Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Feyenoord, le scelte di Inzaghi e Van Persie

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ledei due allenatorie Vanper la gara di Champions LeagueNon c’è tempo per fermarsi, per l’è già tempo di tornare in campo in Europa. I nerazzurri sono l’unica italiana superstite in Champions League, e oggi, dopo il 2-0 dell’andata in terra olandese, sono chiamati a completare la missione del passaggio ai quarti di finale ospitando a San Siro ildi Vanè in una situazione di mezza emergenza: l’allenatore nerazzurro non avrà sicuramente a disposizione Dimarco e Zielinski, mentre sono ancora da valutare Lautaro Martinez, De Vrij e Thuram. Queste ledi– Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Taremi.