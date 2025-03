Anteprima24.it - Formazione del personale, ok al finanziamento PerForma Pa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“L’Amministrazione comunale di Benevento è stata ammessa al, a valere sul Pnrr, per ladelnell’ambito della missione su investimenti ine supporto allo sviluppo del capitale umano nella Pa. La comunicazione ufficiale del Formez sul via libera alle risorse è arrivata nelle scorse ore. Proseguiremo così nel percorso, già avviato nel 2024, della progressiva valorizzazione delle risorse umane dell’Ente finalizzata ad aumentare gli standard di efficacia nella risposta ai bisogni della cittadinanza”, lo scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alCarmen Coppola. “Il, relativo al bandoPA allo scopo di realizzare un progetto formativo dal titolo ‘Transizione digitale, amministrativa e metodologie innovative nella pa’ in partnership con l’Università degli Studi del Sannio consentirà il potenziamento delle conoscenze e delle skills competences deldipendente in numerosi ambiti quali la transizione al digitale, la gestione e sviluppo del lavoro agile, misurazione e valutazione dellance individuale e organizzativa; reclutamento,, gestione e sviluppo delle risorse umane; comunicazione; economico-finanziaria e controllo di gestione; lingue straniere; giuridico-normativa; tecnico-specialistica; procedure e strumenti previsti per monitoraggio Regis, attuazione delle circolari MEF, etc); contratti di servizi e forniture; analisi dell’organizzazione e dei process; sistemi informatici; ICT (Professionals)”.