Sport.quotidiano.net - Football americano. Vincono i Guelfi, ma le Aquile non sfigurano nella prima in casa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica scorsa resterà una data da ricordare per le TxtFerrara e per tutti gli appassionati didella città estense. Il Mike Wyatt Field, trasformato per l’occasione in una vera e propria arena in stile college, ha offerto un colpo d’occhio straordinario, con il logo della città disegnato sul campo e un pre-game suggestivo, animato dagli sbandieratori e dalla marching band del Palio di Ferrara. In un’atmosfera che evocava il basso medioevo, la battaglia sportiva tra lee iFirenze si è accesa, regalando un match intenso e spettacolare. Il primo periodo si è chiuso sullo 0-0, il secondo quarto ha visto un cambio di ritmo radicale. IFirenze, squadra tra le più forti della Ifl, hanno alzato il livello del gioco, sfruttando gli errori degli special team estensi e capitalizzando al massimo ogni occasione.