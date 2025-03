Panorama.it - Food Talk: il nuovo podcast di Panorama che racconta il cibo

Ilè cultura, spettacolo, innovazione e tradizione., ildicon Gemma Gaetani,writer per passione,tutto ciò che ruota attorno al mondo: grandi chef, piatti iconici, prodotti d’eccellenza e tendenze social.Si parte con un grande classico: la carbonara. Nella prima puntata, in arrivo domani, lo chef Gennaro Esposito - 2 stelle Michelin - reinterpreta uno dei piatti più amati e discussi della cucina italiana. Esiste una ricetta perfetta? Quali varianti sono accettabili? Un viaggio tra gusto e tradizione per scoprire la magia dietro un piatto che ha saputo conquistare il mondo.è storie, curiosità e dibattiti sule chi lo rende speciale. Ascoltalo da domani, ogni settimana, sulla paginadie su tutte le più importanti piattaforme.