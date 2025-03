Quotidiano.net - Fondo di garanzia per la difesa: 16 miliardi per mobilitare 200 miliardi di investimenti

La proposta italiana per i finanziamenti allaè quella di "undiche ottimizza l'utilizzo delle risorse nazionali e europee con l'obiettivo di convogliare in modo più efficace i capitali privati, con una spesa pubblica contenuta. Undidi circa 16di euro potràfino a 200diindustriali aggiuntivi, in linea con le migliori pratiche di Invest Eu e prima deleuropeo per glistrategici". Lo ha detto il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti in sessione pubblica all'Ecofin.