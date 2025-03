Lanazione.it - Fondazione Rosselli, il 13 marzo la presentazione del libro “Il parco del grande mare”

Firenze, 112025 – Il 13allain via degli Alfani 101/r a Firenze si svolgerà, dalle ore 17, ladeldi Beppe Tanelli “Ildel– La nascita delnazionale dell'Arcipelago toscano”. Sarà presente l'autore. Interverranno il presidente dellaValdo Spini e il presidente di Italia Nostra Arcipelago Toscano Leonardo Preziosi. “Nel corso del mio mandato di Ministro dell'Ambiente (1993-94) - ha dichiarato Spini - ho costituito undici parchi nazionali. Non riuscii a istituire quello dell'Arcipelago Toscano perché la Regione Toscana non fu in grado di esprimere il relativo parere prima che si sciogliesse, anticipatamente, la nostra legislatura e si andasse alle elezioni politiche anticipate mettendo fine all’esperienza del governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi.