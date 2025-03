Puntomagazine.it - Flumeri: motore per auto a buon prezzo, era una truffa

. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare e denuncire il presunto responsabile in un 42enne della provincia di BarlettaL’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino finalizzata al contrasto del dilagante fenomeno delle truffe online continua ininterrottamente.In questo caso, l’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione diprende spunto dalla denuncia sporta da un uomo che è stato attratto da un annuncio pubblicato su internet relativo alla vendita di unpervettura.Ignaro del raggiro di cui sarebbe stato vittima, ha effettuato un primo pagamento di 850 euro, mediante ricarica su carta prepagata, e successivamente un ulteriore accredito di 255 euro per la spedizione della merce. Ma ricevuta la somma pattuita, il finto venditore non ha provveduto alla consegna della merce, rendendosi irreperibile.