Oasport.it - Flora Tabanelli, lotta totale per la Coppa del Mondo park&pipe! A Tignes per una missione storica

Leggi su Oasport.it

Lo scorso 6 febbraioha conquistato ladeldi Big Air, specialità dello sci freestyle. La 18enne emiliana ha scritto un’autentica pagina di storia perché l’Italia non aveva mai festeggiato in questo settore degli sport invernali da quando è presente alle Olimpiadi (Silvia Bertagna ci riuscì nel 2018, ma la disciplina non figurava ancora nel programma a cinque cerchi) e tra l’altro ha esultato dopo una stagione da autentica padrona (una vittoria, tre secondi posti, una terza piazza).Questo autentico prodigio del movimento tricolore ha saputo imporsi anche nell’ultima gara dello slopestyle e ha così rafforzato il primo posto nella graduatoria generale del park&pipe, che assegna ladelgenerale sommando i migliori sei risultati ottenuti durante l’annata agonistica tra halfpipe, Big Air e slopestyle.