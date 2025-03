Fiumicino, un confronto aperto con la popolazione sul nuovo porto commerciale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 marzo 2025- Sabato 5 aprile, presso il Salsedine Expo di, si terrà un incontro promosso dai comitati pro-per discutere dello sviluppo della nuova infrastruttura marittima destinata a trasformare il volto della città. Un progetto che, non avendo le caratteristiche dei grandi scali commerciali come quelli di Civitavecchia, Napoli o Genova, si propone di essere un modello di sostenibilità e innovazione tecnologica.Ildinon sarà infatti un hub per il traffico navale di massa, bensì un’infrastruttura dedicata a un traffico selezionato e mirato. Potrà ospitare solo una nave alla volta e non sarà attivo tutti i giorni della settimana, riducendo così l’impatto ambientale e migliorando la gestione dei flussi logistici e viari.Un aspetto cruciale che verrà affrontato nel corso dell’incontro è il sistema di alimentazione a terra, che permetterà alle navi attraccate, così come ai grandi yacht, di spegnere i motori e utilizzare energia pulita per il funzionamento dei servizi di bordo.