Lanazione.it - Firenze, venduta la villa di Bernardo Buontalenti. L’acquirente è un inglese

, 11 marzo 2025 – E’ stata acquistata da un compratoreper una cifra superiore ai 5 milioni di euro laappartenuta alla famiglia di, stimato architetto e artista legato alla corte medicea, noto anche per l'innovativo contributo alla creazione della crema fiorentina, progenitrice del gelato. Secondo Dreamer Real Estate questa vendita è la più costosa avvenuta all’interno del centro storico della città. Lanel cuore diCollocato nel cuore rinascimentale di, a pochi passi dal Duomo, l'appartamento di lusso ha una superficie di circa 450 metri quadri ed è situato in un palazzo di pregio, fulgido esempio di architettura rinascimentale.vi trascorse la giovinezza. Gli eredi della famiglia, verso l'alba del Settecento, ne commissionarono una ristrutturazione a Pietro Giovannozzi, a seguito della quale l’edificio passò tra diverse famiglie nobiliari, accogliendo nel XIX secolo elaborati dettagli decorativi in stile neoclassico.