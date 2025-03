Lanazione.it - Firenze, in concerto la violoncellista di fama mondiale Julia Kent

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 – Violoncello, suoni ambientali e tessiture elettroniche per un’impronta musicale che è stata definita “cinematica e impressionista”., artista canadese di stanza a New York, già in formazione con band del calibro di Antony and the Johnsons, sarà adomenica 16 marzo alle ore19 al PARC Performing Arts Research Centre di(piazzale delle Cascine 4/5/7) per un live in solo nell’ambito di Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali, la rassegna dedicata al sound globale firmata Toscana Produzione Musica (TPM). Oltre ad essersi esibita nei più grandi festival del mondo (dal Primavera Sound al Donau Festival, dall'Unsound Festival al Mutek),ama mettere la sua musica al servizio di altre discipline artistiche accompagnando performance teatrali e di danza (Royal Dramatic Theatre Stockholm, Ballet Nationaltheater Manheim, Balletto Civile, Balletto Teatro di Torino) e comparendo in lavori per il grande schermo (un suo brano figura in "This must be the place" di Paolo Sorrentino).