Firenze, il film Dreams premiato a Berlino arriva allo Spazio Alfieri

, 11 marzo 2025 -, ilvincitore dell'Orso d'Oro al Festival di. Da giovedì 13 marzo, ore 21.15, in esclusiva. Il primo capitolo della “Trilogia delle relazioni” del regista norvegese Dag Johan Haugerud, "", dal diario di un'adolescente, offre una riflessione sull'amore e sul confronto generazionale. Dettagli dele contributo del regista Venerdì 14 marzo, dopo la proiezione (ore 21.15 v.o.s.), sarà presentato un intervento in video del regista. Il regista norvegese Dag Johan Haugerud con l'Orso d’oro al Festival diperriceve il più alto riconoscimento della sua carriera. Haugerud, 60 anni, in Norvegia è conosciuto anche per la sua carriera di scrittore.è l’ultimodi una trilogia i cui primi due, Sex e Love, sono usciti nel 2024.