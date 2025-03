Lanazione.it - Firenze, Buzzcocks in concerto nell’unica data italiana

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 - Era il ’77, in Italia volavano le molotov mentre a Manchester loro cantavano a squarciagola “Orgasm Addict” (gioco di parole per. lo spieghiamo un’altra volta), tra i brani-manifesto di tutto il movimento punk rock. Per la serie mai dire basta, isono di nuovo tra noi: venerdì 14 marzo saliranno sul palco del Viper Theatre di, unicadi un tour che li porterà a spasso per Europa, Nord-America e Sud-America. Carpe diem. IinE quando vi ricapita di pogare sulle note di "Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't Have Fallen In Love With)", "What Do I Get", "Promises", "You Say You Don't Love Me", "I Don't Mind"? Pezzi brevi e taglienti, indole punk con vista sul pop, testi imbevuti di caustica ironia e storie personali.