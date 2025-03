Lanazione.it - Firenze, apre la mostra immersiva su Matisse: è la prima al mondo

, 11 marzo 2025 - Da sabato 15 marzo al 2 giugno la Cattedrale dell’Immagine diospiterà una nuovadedicata al maestro del Fauvismo: Henri. Inside– Immersive Exhibition è laaldedicata al poliedrico e colorato pittore francese e debutterà per lavolta in esclusiva alla Cattedrale dell’Immagine di. L’inaugurazione della, la seconda delle quattro produzioni che si alterneranno quest’anno all’interno della ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte, porterà con sé tante novità tecnologiche, dal rinnovamento dell’impianto di proiezione all’introduzione di una nuovissima esperienza basata sull’intelligenza artificiale. Inside- Immersive Exhibition si addentra nella vita di un artista straordinario, svelando agli occhi degli spettatori l’arte rivoluzionaria e sorprendente del pittore e scultore francese, permettendogli di stabilire un contatto quasi personale con la forma e il colore, i veri protagonisti di questa produzione digitale.