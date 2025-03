.com - Fiorentina-Panathinaikos: divieto di vendita di alcolici e bevande in vetro e lattina. Ecco dove e da che ora

Leggi su .com

L’incontro di calcio in programma per il 13 marzo prossimo tra ACF, valevole per la Conference League 2024/2025, è stato oggetto - come recita il comunicato della Prefettura di Firenze - di esame nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica all’esito del quale, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede dalle ore 07,00 del 13 marzo 2025 fino alle ore 07,00 del 14 marzo 2025, vari divietiL'articolodidiine da che ora proviene da Firenze Post.