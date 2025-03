Ilgiorno.it - Fine vita, scontro in Regione tra il governatore leghista Attilio Fontana e Fratelli d’Italia. Il primo caso di suicidio assistito divide la maggioranza

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 11 marzo 2025 –in Consiglio regionale della Lombardia, all’interno della stessa, sul tema del. Da un lato, il presidente, a favore di una norma che regoli ilmedicalmente; dall’altro il partito della premier Meloni,, che per bocca del capogruppo Christian Garavaglia ha fatto sapere che “siamo dalla parte di chi tutela la, non esiste nessun diritto al”. Ildiin Lombardia "Auspico una legge nazionale, è questione di civiltà” FdI: “Insoddisfazione e amarezza” Ildiin Lombardia Ma facciamo un passo indietro. Oggi inera prevista un'informativa in merito aldimedicalmentein Lombardia, che ha riguardato qualche settimana fa una donna di 50 anni che da trenta viveva con la sclerosi multipla.