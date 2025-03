Lanazione.it - Fine vita, la Chiesa si riunisce a Firenze per discuterne

, 11 marzo 2025 – 'Suicidio assistito: aspetti medici, etici, giuridici' è il titolo dell’incontro promosso dalla Conferenza Episcopale Toscana in programma martedì 18 marzo alle 18 in Palazzo Pucci a(in via dei Pucci 2). Dopo i saluti iniziali dell’arcivescovo di, Gherardo Gambelli, del cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Cet e monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, delegato Cet per la pastorale della salute, interverranno Marco Rossi, medico, direttore della pastorale della salute della diocesi di Arezzo, Maurizio Faggioni, ordinario di bioetica, Pontificia Accademia Alfonsiana e Leonardo Bianchi, docente di Diritto costituzionale Università di. A moderare il convegno Guido Miccinesi, medico, responsabile regionale per la pastorale della salute.