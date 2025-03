Lettera43.it - Fine vita, FdI contro Fontana: «Posizioni distanti e differenti»

La questione delin Lombardia ha sollevato un acceso dibattito dopo che il presidente Attilioha confermato il primo caso avvenuto nella regione. Una situazione che non è piaciuta a Fratelli d’Italia, che ha espresso critiche nei confronti della gestione della vicenda da parte della giunta lombarda. Il capogruppo in Consiglio regionale, Christian Garavaglia, ha dichiarato: «Presidente, ti abbiamo sostenuto e ti sosteniamo in modo franco, tuttavia su questa tematica le nostresono». Ha poi aggiunto: «Esprimiamo insoddisfazione e amarezza ritenendo che Regione Lombardia si sia spinta troppo in là andando oltre il conche le compete. La nostra richiesta è che ci si fermi». Posizione simile a quella di Forza Italia, che attraverso Tajani ha ribadito che sul tema «non può esserci una competenza regionale, ma nazionale».