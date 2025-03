Lidentita.it - Fine lavoro mai: raddoppiano gli over 50, Calderone: “Sia scelta volontaria”

Leggi su Lidentita.it

mai. L’Istat certifica che, in vent’anni, gli50 ancora alsono raddoppiati passando da 4,6 milioni del 2005 a 9,9 milioni di oggi. Ciò accade mentre gli under 35 impiegati sono sempre di meno: da 7,4 milioni, in vent’anni, sono diminuiti a 5,4 milioni. Gli analisti si sperticano negli anglicismi: rehiring, .mai:gli50,: “Sia” L'Identità.