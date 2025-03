Cataniatoday.it - Final Eight, la Meta Catania protagonista: ecco i sorteggi

Ladi Coppa Italia 2025 di futsal entra nel vivo con l’annuncio degli accoppiamenti per i quarti die, che si disputeranno dal 19 al 23 marzo al Palatriccoli di Jesi.Lascenderà in campo mercoledì 19 marzo alle ore 20:30 contro la Roma 1927 in un quarto die.