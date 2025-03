Anconatoday.it - Filippo Graziani, nel nome del padre: il tour “Ottanta. Buon compleanno Ivan!” farà tappa anche alle Muse

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Unanée che assume i contorni di festa diitinerante, quella che vedràsui palchi italiani in occasione degli ottant'anni del, scomparso l'1 gennaio 1997, con ospiti che lo affiranno in ognuna delle sei date condividendo il palco per un.