Lapresse.it - Filippine, manifestanti anti-Duterte in piazza dopo arresto ex presidente

Leggi su Lapresse.it

l’dell’exfilippino Rodrigo, fermato all’aeroporto internazionale di Manila martedì mattina su ordine della Corte Penale Internazionale (ICC) per crimini contro l’umanità, nella città di Quezon City gli oppositori disono scesi in. Si è tenuta una cerimonia di commemorazione per le vittime delle uccisioni di massa avvenute durante la sanguinosa repressione contro il traffico di droga condotta dall’ex. Ihanno esposto cartelli con i volti delle persone uccise nella guerra alla droga condotta dadurante una carriera politica durata decenni.è stato arrestato al suo arrivo da Hong Kong, ha dichiarato l’ufficio delFerdinand Marcos in un comunicato. Non è stato immediatamente noto dove la polizia abbia condotto l’ex leader, che ha 79 anni.