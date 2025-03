Tpi.it - Filippine: ex presidente Rodrigo Duterte arrestato per crimini contro l’umanità

Leggi su Tpi.it

L’exdelle, è statooggi all’aeroporto di Manila a seguito di un mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per presunticommessi durante la cosiddetta “guerra alla droga” che ha provocato migliaia di vittime.“Questa mattina presto, l’Interpol di Manila ha ricevuto la copia ufficiale di un mandato di arresto emesso dalla Cpi”, ha fatto sapere in una nota la presidenza delle. “Al momento (, ndr) è in custodia. L’exe il suo gruppo sono in buona salute e sono stati sottoposti a visita medica”.Il 79enne, rimasto in carica dal 2016 al 2022, è accusato di “” per la repressione del traffico di stupefacenti che, secondo le stime di varie ong come Amnesty International e Human Rights Watch, hanno provocato tra le 7 e le 12 mila vittime, in gran parte persone povere, uccise dalla polizia e da gruppi di vigilantes armati, spesso senza prove di un loro legame con il mondo della droga.