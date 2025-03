Lettera43.it - Filippine, arrestato l’ex presidente Rodrigo Duterte su mandato della Cpi

Leggi su Lettera43.it

delle, è statodalla polizia del Paese in seguito a undi cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale.capo di Stato, alla guida dal 2016 al 2022, è accusato di crimini contro l’umanità per la sua violenta campagna contro il narcotraffico, durante la quale si stima siano state uccise fino a 30 mila persone., 79 anni, è stato fermato all’aeroporto di Manila subito dopo essere atterrato da Hong Kong.Attivisti protestano controdelle(Getty).La lotta al narcotraffico e il soprannome di “castigatore”: perché Duarte è statoPrima di diventareha ricoperto il ruolo di sindaco di Davao per oltre vent’anni, ottenendo fama per la drastica riduzionecriminalità nella città.