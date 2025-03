Filippine arrestato l’ex presidente castigatore Rodrigo Duterte su mandato della Cpi | 30 mila persone uccise dalla sua lotta alla droga

Leggi su Open.online

La polizia filippina hain seguito all’emissione di undi catturaCorte Penale Internazionale (Cpi).dal 2016 al 2022,è accusato di crimini contro l’umanità per la sua mortale «guerra». A causaquale 30sono statedurante il suo. Il 79enne è stato preso in custodiapolizia poco dopo il suo arrivo all’aeroporto di Manila – capitale delle– da Hong Kong.ha messo in dubbio la base del, chiedendo quale sarebbe il crimine da lui commesso. Contestando la decisionecorte che negli scorsi mesi ha emesso und’arresto nei confronti delrusso Vladimir Putin e per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.Le uccisioni volute daPrima di essere elettoè stato sindaco di Davao, una metropoli da 1,6 milioni di abitanti nel Sud delle, per 22 anni non consecutivi tra il 1988 e il 2016.