Filippine, arrestato all'aeroporto di Manila l'ex presidente Duterte su mandato della Corte penale internazionale. È accusato di crimini contro l'umanità

delle, Rodrigo, è statodi, al suo rientro da Hong Kong, sulla base di undi arresto emesso dalla(CPI) per presunti.“Questa mattina, l’Interpol diha ricevuto la copia ufficiale deldi arresto dalla CPI – recita la dichiarazione dell’Ufficio per le comunicazioni presidenziali –. Al momento è sotto la custodia delle autorità”.disu. ÈdiCome ricorda il quotidiano localeBulletin, la Cpi ha messo sotto inchiesta, insieme ad altre persone, per le presunte esecuzioni extragiudiziali e le violazioni dei diritti umani commesse nell’ambitolotta alla droga condotta durante il suo, dal 2016 al 2022.