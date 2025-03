Lanazione.it - Figlia uccide la madre malata, il gruppo degli amici sconvolto: “Terribile, potevamo fare qualcosa”

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 11 marzo 2025 – “Siamo sgomenti”. È la frase che rimbalza nei commentidi sempre, quelli che sono cresciuti insieme alla coppia, ora piombata nel dramma.fin dagli anni Settanta, in particolare con il marito di Giuseppina Martin, stessi interessi, stesse passioni. Come quella per la politica, che alla fineanni Novanta si tradusse per lui nell’incarico di assessore nella giunta comunale. Un incarico portato avanti con impegno e per il quale si era conquistato l’apprezzamento di tanti cittadini. Oggi a San Giovanni nessuno si capacita, c’è incredulità per quella che in tanti, soprattutto tra glidi vecchia data, definiscono senza esitazioni “una famiglia anglosassone”. Educazione, rigore, riservatezza e disponibilità: “Una famiglia serena e molto unita”.