Fiamme dalla cucina. Palazzina a fuoco. Soccorse due donne rimaste intossicate

Il piano di cottura inlasciato per errore acceso. Sembra essere questa la causa dell’incendio divampato ieri mattina in un appartamento al piano terra di unain via Pastrengo, nel quartiere periferico del Vallone. Mancavano pochi minuti alle 11.30 quando sul posto sono stati chiamati i vigili dele i soccorsi sanitari di Areu, intervenuti in codice rosso per il timore di chi ha lanciato l’allarme che ci fossero gravi conseguenze per alcune persone coinvolte. Per fortuna le condizioni delle duenon sono poi risultate particolarmente critiche, anche se una è stata comunque trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, con l’ambulanza in codice giallo, per intossicazione da fumo. Si tratta della ventenne, studentessa di nazionalità cinese, che abita proprio nell’appartamento incendiato.