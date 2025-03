Inter-news.it - Feyenoord, le scelte di Van Persie per il ritorno con l’Inter: la probabile formazione

Ilsi prepara alla sfida cruciale di San Siro contro, gara didegli ottavi di finale di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 all’andata, la squadra di Vanvuole provare l’impresa, ma dovrà fare i conti con le assenze (oltre che con i nerazzurri). Ecco la.COSA CAMBIA – La novità più significativa riguarda l’assenza di Igor Paixao. L’esterno offensivo brasiliano, protagonista in diverse partite stagionali del, non è stato convocato a causa di un infortunio alla coscia. Oltre a lui, Vandovrà fare a meno anche di Ibrahim Osman, squalificato dopo il giallo ricevuto nel match d’andata. Ma c’è anche qualche buona notizia per Van: il tecnico olandese recupera Gernot Trauner e Facundo Gonzalez, oltre a Givairo Read, quest’ultimo nuovamente disponibile dopo aver scontato la squalifica nella gara di Rotterdam.