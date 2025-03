Anteprima24.it - Festival Filosofico del Sannio, il 12 marzo il secondo appuntamento

Tempo di lettura: 2 minutiMercoledi 122025 alle ore 15,00 si terrà on line ildell’ 11°del, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La lectio è affidata Massimo Polidoro che affronterà il tema: ” La scienza dell’incredibile”.Perché le persone tendono a credere alla magia, ai fenomeni paranormali o a improbabili teorie del complotto, mentre allo stesso tempo rifiutano o negano fatti scientificamente accertati? E si tratta unicamente di persone con strane idee o potrebbe capitare a tutti noi? Il fatto è che, molto spesso, sono i nostri sensi e il modo in cui funziona la nostra mente che ci spingono a credere all’incredibile. Crediamo, insomma, quello che vedono i nostri occhi, che sentono le nostre orecchie o che ci sembra a una prima impressione: dimenticando, per l’appunto, che prima o poi tutti possiamo cadere in errore.