Festeggia il compleanno e muore in un incidente stradale, lutto nel Salernitano per un 47enne

Tempo di lettura: 2 minutiAveva 47 anni ed era originario di Pollica, nel Cilento, il giovane automobilista, Matteo Lucibello, deceduto questa notte in Lombardia, mentre era alla guida della sua auto dopo averto il suoinsieme ad un gruppo di amici.La tragedia si è verificata ieri sera, poco dopo le 21, in una zona centrale di Milano. Ilcilentano, che da anni viveva in Lombardia, era alla guida della sua autovettura dove aveva a bordo altri passeggeri. I tre occupanti della macchina erano reduci daimenti delproprio delcilentano quando, l’automobilista, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, giunto a pochi metri dalla sua abitazione sita in zona Brenta di Milano, ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato in una rotatoria, impattando altri automezzi.