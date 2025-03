Ilrestodelcarlino.it - Festa per i casari del Fornacione: "Torniamo contenti a Migliara"

Il casaro Danilo Rossi, partito dae Cortogno di Casina come garzone, dopo tanti anni di duro lavoro, torna acon la moglie Paola Maggesi per godersi la meritata la pensione. I coniugi Rossi hanno salutato l’ultima latteria sociale deldi Felina, una delle più rinomate della montagna. Danilo e Paola sono stati festeggiati dai soci della latteria con una cena. "Ho iniziato come garzone ae Cortogno – racconta Danilo –, poi dopo un anno a Canali come casaro, sono stato prima a Costa dè Grassi dal 1995 al 2000 e al Casale di Bismantova fino a fine 2004. In seguito, mi sono trasferito con mia moglie Paola aldove siamo rimasti fino alla pensione. I ricordi più belli sono i premi vinti Super Gold e Gold nelle categorie di formaggio stagionato oltre i 30 mesi ai World Cheese Awards 2017 e il palio alla fiera a Casina nel 2019.