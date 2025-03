Ilrestodelcarlino.it - Festa di sport e solidarietà per alunni e genitori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘L’importante è partecipare’, un vecchio adagio che aderisce perfettamente all’iniziativa, promossa daidei bambini che frequentano le scuole dell’Istituto comprensivo Lugo 1. All’inizio veniva data una particolare rilevanza alle prime tre lettere del titolo: ‘Lim’, scritte in maiuscolo, proprio perché, 14 anni fa, quando venne realizzata la prima edizione dell’iniziativa, questa serviva per raccogliere fondi per l’acquisto delle lavagne elettroniche. Ora, che la dotazione nelle aule è abbastanza completa, l’evento ha la finalità di raccogliere risorse a favore di progetti proposti all’interno della scuole afferenti all’IC Lugo 1, ma anche, forse soprattutto, per divertirsi e stare insieme. La giornata finale di questa 14esima edizione si è svolta, come sempre, in collaborazione con Uisp Ravenna-Lugo.