Ilrestodelcarlino.it - Festa dell’unità, si cambia. Si farà accanto al PalaPanini: "Vicino al cuore della città. Raggiugibile anche in bici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una"più vicina al", raggiungibileine con ridotto impatto ambientale. L’ipotesi di trasloco dell’annuale evento targato Pd ora diventa una certezza. "Dopo mesi di studi, verifiche e proposte, possiamo comunicare che l’edizione 2025provincialesorgerà probabilmente a fianco del, in via Divisione Acqui". Queste le parole di Alberto Bellelli, vicesegretario e responsabile dell’organizzazione e dell’iniziativa politicaSegreteria, e di Marcello Mandrioli, responsabileprovinciale, che confermano l’ipotesi di spostamento dall’Ippodromo alla nuova sede, più vicina al centro cittadino: "Stiamo terminando gli approfondimenti ma abbiamo immaginato di costruire un’autentica nuova ’cittadina’politica, per le tre settimane consuete che ci accompagneranno da agosto a settembre, avremo spazi nuovi, dedicati, raggiungibili dai modenesi in, dunque con mezzi sostenibili; unache si avvicina ale che resta fruibile a tutti i cittadiniprovincia".